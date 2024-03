Dalla regione Scuola, torna per la settima edizione Didacta Italia. Martedì 12 marzo conferenza stampa 11 marzo 2024

Firenze: Tre giorni per scoprire la scuola del futuro. Dal 20 al 22 marzo torna alla Fortezza da Basso di Firenze Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola. La manifestazione quest’anno vede per la prima volta le Università italiane tra i protagonisti con la presenza in fiera e un programma scientifico dedicato.

Per illustrare programma e novità dell’edizione 2024, martedì 12 marzo, alle 12.15, è convocata una conferenza stampa nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze), sede della presidenza della Giunta Regionale Toscana. Parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora a istruzione, formazione, lavoro, università e ricerca della Regione Toscana Alessandra Nardini, il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, la vicesindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini, la presidente di Indire Cristina Grieco, la rettrice dell’Università di Firenze e delegata Crui alla didattica Alessandra Petrucci, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi. Interverranno, tramite videocollegamento in diretta, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in remoto collegandosi al seguente link: https://region-tuscany-it.zoom.us/my/toscananotizie Seguici



