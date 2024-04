Scriabin Concert Series: piano recital di Matteo Pinna: piano recital di Matteo Pinna

Grosseto: Per lo Scriabin Concert Series sabato 27 aprile si esibirà Matteo Pinna. Nella Chiesa dei Bigi alle ore 18 il pubblico potrà ascoltare musiche di Bach, Liszt, Berg e Rachmaninov. L’appuntamento dell’Associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.



L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Matteo Pinna ha 18 anni e vive a Roma, città in cui è nata la sua passione per il pianoforte, che inizia a studiare all’età di 11 anni. L’incontro con il maestro Vincenzo Balzani nel 2019 darà il “la” per l’inizio della sua carriera. Immediati e notevoli progressi lo porteranno a partecipare a concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra i quali il Concorso Internazionale "Note sul Mare”, "Tadini International MusicCom-petition" e "Champion'sKeyboard'2022". Nel 2021 è stato selezionato per la Masterclass di musica da camera per fiati e pianoforte organizzata dalla Andrea Bocelli Foundation e tenuta dal maestro Vincenzo Balzani presso l'Accademia della Musica "Franco Corelli'"di Camerino. Tra le autorevoli esibizioni dell’artista si annovera quella di Laveno Mombello per i "Laveno Young Piano Festival" e per i concerti "Stars of Future", e numerose altre nella sua città. Nel 2021 e nel 2023 ha tenuto un suo recital nella città spagnola di Leon, nella stagione di concerti per "Giovani Interpreti", organizzata dalla Fundacion Eutherpe. Nel 2022 ha esordito con l'orchestra diretta dal maestro Boarini nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, sempre nel 2022 e 2023 partecipa al "Monferrato Classic Festival" e al festival Piano City Milano. Nel 2023 ha partecipato alla decima edizione del Piano LoopAcademy & Festival Music Masterclass di Split, in Croazia. Collabora con l’associazione Pianofriends che organizza progetti e maratone pianistiche come quella per i 250 anni dalla nascita di Beethoven.