Scontro frontale fra due mezzi, otto persone ferite

Scansano: Incidente sulla Sp 159 nel comune di Scansano. Erano le 10.45 quando il 118 è intervenuto per uno scontro frontale tra due mezzi con 8 persone rimaste coinvolte. Due non hanno necessitato di trasporto in ospedale, quattro pazienti hanno riportato solo lievi ferite, due uomini, di 50 e 55 anni, un po' più gravi. Tutti trasportati al Misericordia di Grosseto.

Intervenuti ambulanza BLSD di Semproniano, ambulanza BLSD di Magliano, ambulanza infermieristica di Manciano, ambulanza BLSD di Scansano, automedica di Grosseto, vigili del fuoco.