Scontro auto-moto città. Ferito un giovane centauro di 17 anni

Grosseto: Incidente stradale oggi giovedì 3 novembre alle ore 14:40, in via Pakistan a Grosseto. Nel sinistro, uno scontro tra auto-moto è stato coinvolto una giovanissimo di 17 anni. I sanitari del 118 prontamente intervenuti, hanno provveduto a trasportare in ambulanza in codice 2 all'ospedale Misericordia il ferito.

Sul posto ambulanza Croce Rossa Grosseto e automedica Grosseto. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente.