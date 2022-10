Sconfitta per la serie B della Blue Factor contro il Prato

A2, l’allenatore Aloisi dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Follonica: «Siamo un cantiere aperto». Ferma l’under19, stop per l’under15 a Viareggio contro l’Spv, vince l’under13 a Forte dei Marmi



Castiglione della Pescaia: La vittoria nel derby di coppa contro l’Acea Follonica ha reso felice l’ambiente in casa Blue Factor, anche se l’allenatore Alberto Aloisi è convinto che la strada sia ancora lunga. «Ho visto in pista tanta gioventù ma anche tanta qualità – dice Aloisi – nel Follonica ci sono molti nazionali under17, due giocatori che militano stabilmente in A1 e un bravo allenatore come Polverini. Una squadra e un ambiente come quello di Follonica che ha una bella organizzazione dove si conoscono tutti. Da parte nostra invece in questa partita per noi è stato un cantiere aperto. Avevamo due assenze quella del capitano Brunelli e Onori, che per noi è ormai un giocatore importante. Gara dai due volti: primo tempo buono, secondo di contenimento e sofferenza. Vincere fa piacere, ancora però siamo senza gamba. Non abbiamo giocato amichevoli prestagionali e soffriamo. Dobbiamo trovare la miglior condizione».

Sconfitta amara per la Blue Factor in Coppa Italia di serie B: nella sfida decisiva contro la Tipografia Senesi Prato, al Casa Mora i lanieri vincono nel finale per 6-4, ipotecando il passaggio del turno alla fase successivo. E’ stata comunque una bella partita, molto intensa e sempre in equilibrio. Nei biancocelesti doppiette per Perfetti e Guarguaglini, nel Prato tripletta decisiva dei fratelli Capuano in trenta secondi.

Ferma l’under19, turno di pausa, l’under15 di Luigi Brunelli per la terza giornata è stata sconfitta a Viareggio contro l’Ash Spv per 7-2, reti biancocelesti di Berni e Giulio Donnini. Vittoria per la Skipper beach Club di Alessandro Brizzi nell’under13: 5-1 a Forte dei Marmi, tripletta di Bagnoli, Sforzi e Nucci.