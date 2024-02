Sconfitta di misura per la Virtus Calcio Acquapendente contro la capolista Pro Alba Canino: 2-1

Acquapendente: Sconfitta a testa altissima Virtus calcio Acquapendente sul campo della capolista Pro Alba Canino. Il ko per 2-1 nel Sabato pomeriggio di Seconda Categoria matura infatti solo nel secondo tempo. Diciassettesima da incorniciare per il regista bomber Francesco Del Segato (fotografia) che dal dischetto mette a segno la propria personalissima sesta rete stagionale.

Per il gruppo di coach Alessandro Manucci Sabato 24 Febbraio alle ore 15.00 gara casalinga contro la ASD Virtus Marta che impattando a domicilio per 1-1 con l’ACD Sporting Bagnoregio non abbandona la zona salvezza. Gli aquesiani restando aqquartierati a metà classifica sono invece in perfetta linea con l’obiettivo prefissosi all’inizio dalla Società.