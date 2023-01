Scatta domenica la serie B, con il Carrefour Alice impegnato contro il Castiglione

Grosseto: Domenica alle 18 sulla pista Mario Parri scatta anche il campionato di serie B. La formazione del Carrefour Alice è impegnata subito nel derby con il Blue Factor Castiglione, affidato da qualche settimana a Enrico Mariotti, cresciuto nel vivaio del Cp Grosseto.

La formazione biancorossa guidata da Fabio Bellan si presenta al via con un unico obiettivo, di far crescere i giovani del settore giovanile, usciti dal campionato under 17, per sistemarli prossimamente in serie A2. La gara con i castiglionesi, che dovranno fare i conti con alcune assenze, sarà un buon test per la giovanissima compagine grossetana che può contare anche sull'esperienza di Riccardo Bruzzi e Alessandro Filippeschi che faranno da chioccia per i più giovani.

La rosa del Carrefour Alice: Alessandro Bardini, Riccardo Bruzzi, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Alessandro Filippeschi, Tommaso Giusti, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Moreno Saletti, Lorenzo Perfetti.