Scarlino. Opere pubbliche: 4,7 milioni di euro di investimenti

Con i finanziamenti del Pnrr e della Regione Toscana saranno realizzati, oltre ad altri interventi, la mensa e la palestra nel plesso di via Lelli e il centro cottura della scuola dell’infanzia di Scalo



Scarlino: La giunta comunale ha adottato le varianti al Piano triennale delle opere pubbliche (2022-2024): il nuovo elenco modifica il Documento unico di programmazione (Dup) che sarà portato in approvazione nel prossimo Consiglio comunale, mercoledì 30 novembre. Il conto economico dei lavori in programma ammonta a circa 4,7 milioni di euro, dei quali 3,9 milioni di euro sono stati finanziati dal Pnrr e dalla Regione Toscana mentre 730mila euro arriveranno dalle casse comunali.

I progetti più consistenti riguardano i plessi scolastici di Scarlino Scalo: come annunciato infatti, il Comune di Scarlino è riuscito ad ottenere la copertura economica per la costruzione della palestra (Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Toscana), e della mensa (Pnrr) nell’edificio di via Lelli. Non solo: sempre grazie al Pnrr sarà possibile realizzare il centro cottura nella scuola dell’infanzia di via Turati. Il finanziamento copre completamente il progetto revisionato che nel precedente piano era finanziato con le alienazioni: il fondo di 130mila euro quindi sarà destinato alla sistemazione della parete rocciosa di via Roma nel centro urbano capoluogo. Con un finanziamento invece della Regione Toscana sarà possibile sistemare i movimenti franosi sotto a via Belvedere, nella zona 167 di Scarlino: un’opera dal valore economico di 325mila euro. La Regione Toscana ha inoltre sovvenzionato la progettazione dei lavori di ripascimento dell'arenile per 150mila euro dopo le opere di manutenzione già realizzate nel corso del 2022. Restano nel Piano triennale la sistemazione della viabilità in località Le Case e la realizzazione delle piste ciclabili sugli argini e dalle Case a Casetta Citerni, percorsi che si sommano alla progettazione regionale della Ciclovia tirrenica.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi ultimi mesi – spiegano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli –: abbiamo lavorato in sinergia con l’ufficio tecnico per ottenere i fondi per realizzare delle opere che altrimenti, con il bilancio comunale, non avremmo potuto realizzare. Lo staff comunale si è impegnato molto per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Riusciremo così a completare finalmente il plesso di via Lelli e a migliorare il servizio offerto nella scuola dell’infanzia, a sistemare due frane che da anni sono presenti nel nostro territorio e avremo anche noi, come gli altri Comuni della costa, un progetto per la salvaguardia dell’arenile. Il lavoro da fare è sicuramente tanto ma non ci tireremo indietro. Dopo l'approvazione in Consiglio comunale organizzeremo delle assemblee pubbliche in tutto il territorio per presentare i progetti ai cittadini».