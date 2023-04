Scarlino celebra la Festa della Liberazione

Martedì 25 aprile il sindaco deporrà le corone nei monumenti comunali



Scarlino: Si celebra la Festa della Liberazione. Martedì 25 aprile il sindaco Francesca Travison, insieme con i rappresentanti dell’Anpi, deporrà le corone di fiori ai piedi dei monumenti simbolo del territorio comunale.

Ecco il programma: alle 9 l’appuntamento è nel centro urbano capoluogo in piazza Garibaldi dove sarà deposta la prima corona. Subito dopo ci sarà il passaggio in via Roma alla lapide ai Caduti di Scarlino della Grande guerra, mentre alle 9.15 le autorità saranno in località Palazzone per rendere omaggio al monumento in memoria di Gabriello Dani. Alle 9.30 è in programma l’arrivo a Scarlino Scalo, al monumento ai Caduti, e alle 9.45 a Casetta Citerni, per ricordare Erminio Lelli. Il sindaco si sposterà poi a Potassa per rendere omaggio al cippo in memoria del partigiano Flavio Agresti: qui sarà presente anche il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi.

«Torniamo a celebrare le donne e gli uomini del nostro Paese che si sono sacrificati in nome della libertà del popolo italiano – dichiara il sindaco Travison – e lo facciamo purtroppo ancora una volta in un clima di guerra. Non trova una soluzione pacifica infatti il conflitto che da più di un anno si sta consumando in Ucraina. E come quella guerra se ne stanno combattendo molte altre in tutto il mondo: non possiamo quindi che ricordare oggi. insieme ai nostri caduti, tutte le vittime dei conflitti attualmente in corso, con la speranza un giorno di poter celebrare il 25 aprile in un clima differente, di pace».