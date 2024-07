Santa Fiora, in corso i lavori di svuotamento della vasca alla Peschiera

Acquedotto del Fiora investirà 300mila euro per realizzare il delicato intervento.

Santa Fiora: Sono in corso in questi giorni i lavori di svuotamento della vasca della Peschiera a Santa Fiora. Si tratta dell’intervento propedeutico ai sopralluoghi necessari per impostare il successivo intervento di impermeabilizzazione definitiva, previsto da un maxi accordo sottoscritto nei mesi scorsi da Comune e Adf per risolvere il problema delle perdite d’acqua dal fondo della vasca. Acquedotto del Fiora investirà 300mila euro per realizzare il delicato intervento.

Tutto il complesso della Peschiera è di proprietà dell’amministrazione comunale di Santa Fiora dal 1998. L’invaso risale all’epoca medievale ed era inizialmente utilizzato come allevamento di trote dagli Aldobrandeschi. Con l’arrivo degli Sforza fu trasformato in un rigoglioso giardino nobiliare fino all’ultima modifica del XIX secolo in cui la struttura ha assunto l’aspetto che vediamo oggi.

“Purtroppo, da qualche tempo le perdite d’acqua dal fondo della vasca in argilla provocano preoccupanti abbassamenti di livello – spiega il sindaco Federico Balocchi – che mettono a rischio le trote e gli altri pesci che popolano la nostra Peschiera. E poiché la periodica manutenzione non basta a risolvere il problema, il Comune ha condiviso con Adf la necessità di procedere con un intervento strutturale che ci auguriamo sia risolutivo. In questi giorni, dopo aver trasferito le specie che vivono nella vasca principale, all’interno dei vari canali della Peschiera, sono iniziate le operazioni di svuotamento dell’acqua, preliminari al sopralluogo che consentirà di verificare in modo puntuale lo stato e la conformazione strutturale del fondo. Questo è necessario per realizzare la progettazione del restauro complessivo. Verranno anche effettuati interventi sul finale, di chiusura delle falle, che nel tempo si sono aperte, portando allo sversamento di acqua nella galleria di Acquedotto del Fiora. Dopodichè verrà nuovamente riempita la vasca e saranno ricollocate le trote e gli altri pesci in attesa dell’opera di restauro vera e propria da effettuare nei prossimi mesi. L‘ultimosvuotamento risale a circa 25 anni fa, si tratta quindi di un intervento particolarmente importante per verificare la condizione strutturale della vasca. Per noi è fondamentale mantenere in vita questo specchio d’acqua che brulica di vita e ha un grande valore ambientale oltre che storico per Santa Fiora e per l’Amiata”.