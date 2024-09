Sanità, F, Rossi (FDI): ‘Con decreto CdM ulteriore passo avanti a tutela personale sanitario’

Roma: “Un decreto legge di buonsenso, quello appena varato dal Governo, che tutela medici, infermieri che operano nei nostri ospedali e pronto soccorso, con l’introduzione di sanzioni più pesanti contro chi aggredisce o si macchia di atti di violenza fisica e verbale nei confronti del personale sanitario che quotidianamente lavora per garantire la salute di tutti i cittadini”. A dirlo è il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e coordinatore regionale toscano Fratelli d'Italia.



“Nella nuova norma – prosegue Rossi - sono previste sanzioni più incisive per chi commette reati e aggressioni: previsti fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa per i responsabili di danni alle strutture sanitarie, all’arresto in flagranza differita di 48 ore. Come è previsto il potenziamento del sistema della videosorveglianza come deterrente e opera di prevenzione”.

“Finalmente, per chi aggredisce medici, infermieri e oss, e distrugge reparti ospedalieri e pronto soccorso sarà punito severamente. Pertanto, bene ha fatto il governo e il ministro alla salute Orazio Schillaci a varare questa norma che rappresenta una risposta chiara a tutela chi, ogni giorno, con tanti sacrifici, si prende cura della salute di tutti noi. Ancora una volta l’esecutivo passa dalle parole ai fatti, mantenendo l’impegno preso con le categorie di tutte le professioni sanitarie”, conclude Fabrizio Rossi.