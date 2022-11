Sanità e politiche di welfare al centro dell’incontro promosso dai Pensionati di Cna

Sabato 19 novembre, nella sala conferenze della sede di via Birmania a Grosseto, confronto con l’assessore regionale Bezzini e i vertici di Asl e Coeso Società della Salute



Grosseto: Un incontro per parlare di sanità e di welfare e confrontarsi su problemi e opportunità con i rappresentanti della Regione, dell'azienda sanitaria e della Società della Salute: lo hanno organizzato per sabato 19 novembre i Pensionati di Cna Grosseto.

L'appuntamento, il primo dopo uno stop di due anni legato alla pandemia, è dalle ore 9.30 nella sala conferenze dell'associazione grossetana degli artigiani in via Birmania 96 a Grosseto.

"Con questo incontro - dice Lidio Del Pasqua, presidente dei Pensionati di Cna Grosseto - vogliamo tornare a promuovere momenti di confronto e dibattito su temi di interesse dei nostri associati, che vivono sul territorio e hanno bisogni e necessità a cui il sistema pubblico può e deve rispondere. Le persone anziane e tanti pensionati che rappresentiamo sono, per età e per stato di salute, quelle che più di altri necessitano di servizi di prossimità e di cure adeguate, di percorsi chiari di accesso ai servizi socio sanitari. Spesso si trovano in difficoltà quando incontrano i limiti del nostro sistema pubblico: negli ultimi mesi, complice anche la pandemia, si sono allungate le liste di attesa per esami diagnostici e visite e, dove non è stato possibile prenotare in tempi ragionevoli, sono stati costretti ad affrontare lunghi spostamenti, oppure a ricorrere alla sanità privata. Questo finisce per mettere in difficoltà soprattutto coloro che percepiscono pensioni minime, che rischiano di non potersi curare come è loro diritto. Sappiamo che sono previsti una serie di investimenti sul nostro territorio e sappiamo che sono attese risorse anche da Pnrr: ecco, vorremmo che, nell’impiego di queste risorse, si tenesse conto anche delle problematiche che le persone più anziane incontrano, sia in città che, soprattutto, nelle aree interne del nostro territorio e ci auguriamo che questo momento di confronto possa essere utile per rappresentare ai massimi vertici della sanità regionale e locale le esigenze dei pensionati, affinché le criticità vengano rapidamente superate”. Al centro dell’appuntamento di sabato, quindi, i temi legati alla sanità, ai servizi socio sanitari, alle politiche di welfare, per trovare risposte e soluzioni.

Ad aprire i lavori sarà Massimiliano Giudici, segretario dei Pensionati di Cna Grosseto; a seguire sono previsti gli interventi di Lidio Del Pasqua, presidente dei Pensionati di Cna Grosseto, Sara Minozzi, assessora alle Politiche sociali del Comune di Grosseto, Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità, Marcello Giuntini, presidente di Coeso Società della Salute, Antonio D'Urso, direttore generale dell'Asl Toscana sud est, e Tania Barbi, direttrice di Coeso Società della Salute. A seguire è previsto un momento di dibattito e le conclusioni saranno a cura di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

Alla fine dell’incontro è previsto, per gli associati, un pranzo sociale. Per prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede Cna Pensionati di via Anco Marzio 7/B a Grosseto aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, tel. 0564/471231.