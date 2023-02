San Valentino: Fipe, bene le prenotazioni nei ristoranti della Maremma

Saranno 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno San Valentino in uno degli oltre 130.000 ristoranti del nostro Paese. Si prevede una spesa complessiva intorno ai 270 milioni di euro.



Grosseto: Sono questi alcuni dei dati diffusi da Fipe, la Federazione italiana Pubblici Esercizi Confcommercio. Numeri in crescita rispetto al 2022 che fanno ben sperare per il futuro del settore.

"Anche se non siamo ancora ai livelli pre-pandemia nella nostra provincia, per quanto riguarda la festa del 14 febbraio i risultati sono buoni – commenta Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto – Possiamo dire che i ristoratori grossetani si sono fatti trovare pronti, proponendo tutta una serie di offerte, dalle classiche alle più stravaganti, pensate e dedicate al mondo degli innamorati”.

Per Fipe, inoltre, si avverte ancora nei cittadini la voglia di uscire e di trascorrere momenti spensierati di convivialità e di svago dopo i due lunghi anni di restrizioni.

Più della metà dei ristoranti, nello specifico circa il 60%, ha previsto per il prossimo martedì non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati, piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema dell'amore. Il menù sarà per lo più "a pacchetto", per una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro.

Altre iniziative speciali riguardano l'offerta di beverage a tema tra aperitivi e cocktail (presente nel 14% dei casi) e gli omaggi e i gadget alla clientela (14%). Inoltre, il 7% dei ristoranti prevede un intrattenimento musicale (principalmente musica di sottofondo) per far respirare ai propri clienti l'atmosfera tipica della festa degli innamorati.

Ancor più speciale quest’anno l’iniziativa lanciata da Confcommercio Grosseto con Federpreziosi: acquistando un regalo per San Valentino nelle gioiellerie aderenti all’iniziativa, si potrà vincere un weekend romantico in una delle città più affascinanti d’Italia. L’associazione invita i cittadini a scegliere per cena uno dei ristoranti locali, e a partecipare alle ore 23.00 all’estrazione del biglietto vincente alla Sala Eden di Grosseto, dove sarà possibile scattarsi anche dei romantici selfie a tema.