"Rue Garibaldi" per la rassegna Temporary screen al cinema Stella

Grosseto: Prosegue al cinema Stella la rassegna gratuita Temporary screen. Domani, mercoledì 23 novembre alle 21.15, sullo schermo arriva il documentario “Rue Garibaldi” di Federico Francioni, vincitore del Torino Film Festival nel 2021 e tra i lavori più premiati nel 2022. Per chi volesse è possibile fare un aperitivo cena dalle 20 al costo di 6 euro organizzato dal DLF Grosseto e con i vini e l’olio nuovo di Poggio L’Apparita (per prenotare: 3391201079 oppure inviare una mail a cinema@festambiente.it).



Il documentario “Rue Garibaldi” racconta di Ines e Rafik, fratello e sorella che hanno vent’anni e lavorano da dieci. Vivono da poco nella periferia parigina, hanno origini tunisine ma sono cresciuti in Sicilia: la loro esistenza è un movimento precario di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni. Nella casa, l’uno è lo specchio dell’altro; qui, il tempo si sospende e la città si fa più lontana. Rue Garibaldi è la via in cui abitano.

Federico Francioni ha inviato per gli spettatori un videomessaggio dove racconta brevemente questo suo lavoro, frutto di quattro mesi di convivenza coi ragazzi protagonisti del documentario.

Nella motivazione del premio al festival di Torino, si legge: “Per aver raccontato, con delicatezza, onestà e vicinanza, la storia di due persone, una sorella e un fratello, in un momento di definizione delle loro vite partecipando dei loro sogni e delle loro frustrazioni. Per averci fatto vivere il loro rapporto con il mondo esterno e la città lontana, pur restando chiusi all’interno dell’intimità del loro spazio domestico che diventa rifugio. Una Storia contemporanea, che ci riguarda tutti, fatta di origini che si intrecciano con un futuro da dover ancora scrivere”.

Temporary screen è realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e con il contributo di BPER Banca. E’ organizzata da Circolo Festambiente, Cinema Stella, Clorofilla film festival, Kansassiti, Associazione Storie di cinema, Festival Resistente, Arci e Clan.