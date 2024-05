Rossi e Minucci (FDI): “Mazzocco la persona giusta per voltare pagina e cambiare Massa Marittima”

Grosseto: "La città di Massa Marittima è pronta a voltare pagina dopo decenni d’immobilismo. Paolo Mazzocco, un candidato civico, sostenuto da Fratelli d’Italia, dal partito Repubblicano e dalle migliori personalità della società civile e imprenditoriale massetana, da sempre innamorato della sua città, è pronto a scendere in campo per guidare la città del Balestro nei prossimi cinque anni”. A dirlo sono il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia, on.le Fabrizio Rossi e il presidente provinciale Luca Minucci.



“È arrivato il momento di dire basta al solito apparato vecchio e stantio del partito democratico, autentico fallimento di tutta la politica massetana. Sicurezza, decoro urbano, sanità e difesa dell’ospedale, tutela e rivalutazione del ruolo delle frazioni del territorio e molto altro ancora reclama Massa Marittima. Paolo Mazzocco è l’uomo del fare, quello vero. Del mettiamo per sempre un punto definitivo sul mal governo cittadino e non quello delle solite promesse elettorali, da sempre disattese da parte di chi oggi si candida nuovamente a governare nella continuità tracciata dal Pd e da altri pseudo civici che sotto mentite spoglie si candidano alla guida della città strizzando come sempre l’occhio alla sinistra”.

“Paolo, pertanto, è davvero la persona giusta per Massa Marittima. Tutti noi, assieme alle altre forze alleate che lo sostengono siamo pronti a tracciare la rotta da seguire. Una rotta che dovrà servire per quel rilancio economico e sociale di un’intera comunità che purtroppo si sente sempre più orfana e abbandonata al proprio destino. Fratelli d’Italia, il primo partito del Paese, della provincia di Grosseto e del comune di Massa Marittima, assieme agli amici Repubblicani, e a tutti quelli che si uniranno al progetto politico-amministrativo portato avanti da Paolo Mazzocco, è pronto per questa nuova sfida. Con Mazzocco sindaco, sarà possibile finalmente far voltare pagina anche in questa importante realtà”. Concludono Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia toscana, e Luca Minucci presidente provinciale FDI Grosseto.