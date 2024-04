Rombano i motori. Arriva il 48° Rally Trofeo Maremma: un grande spettacolo

Follonica: La grande attesa è quasi finita. Pronti, via. Si accendono i motori. Sta per andare in scena, nella cittadina tirrenica, il 48° Rally “Trofeo Maremma”, gara nazionale, CRZ settima zona, valida per il Trofeo Rally Regionale.



L'attesa sta per esaurirsi. Tutto è pronto per il grande evento motoristico dell'anno, dopo il successo nell'ultima edizione. E così a Follonica e dintorni saranno i motori per la felicità di moltissima appassionati.

Sarà una grande edizione quella che sta per andare in scena, del Trofeo Maremma, targato 2024 che si presenta con non poche novità con la conferma che l'evento follonichese torna all'antico, con prove speciali che hanno fatto la storia.

Soddisfatto patron Paolo Santini il quale crede moltissimo di un futuro importante e che potrebbe arrivare a raggiungere traguardi importanti. E' molto felice e vuole godere questo bel momento con la mia meravigliosa squadra.

Grande è la soddisfazione da parte degli organizzatori nel costatare la calorosa accoglienza da parte dell'amministrazione comunale che da parte gli operatori economici.

Il 48° Trofeo Maremma torna al passato, con nove prove speciali e molto impegnative, prove storiche, quali la Marsiliana e Capanne, prove che con Gavorrano verranno ripetute tre volte. Prove impegnative al massimo e guidabili in tutti i senso.

Il Trofeo Maremma, prenderà il via dal centro di Follonica ( piazza Guerrazzi, davanti alla gelateria Pagni) sabato alle ore 18,31 , e dopo una passerella per le vie del centro , gli equipaggi raggiungeranno piazza Amorotti ( dove si svolgerà il riordino notturno), poi il via ufficiale domenica 14 aprile 2024 e poi percorrere nove prove speciali tutte in un fiato e poi concludere la gara alle ore 17,31 da dove è partito ( Lungomare Italia). Il parco assistenza sarà ubicato a Marina di Scarlino- zero distanze.

Tanta qualità in gara. Sarà l'equipaggio Santini-Mazzetti ( Ctroen C3 WRC plus) ad aprire la serie delle partenze. Alessio Santini, dopo il trionfo dello s orso anno con la Ford Fiesta WRC Plus, ci riprova al volante di una vettura con un commento che la dice lungo il, sogno della vita. Santini gode dei favori del pronostico , non da meno lo sarà Stefano Zambon ( identica vettura). Potranno dire la loro anche i vari Roberto Tucci ( Skoda Fabia Evo), Andrea Volpi ( Skoda Fabia Evo), Federico Gasperetti ( Citroen C3), e ancora il locale Leopoldo Maestrini ( Citroen C3), non che l'emiliano Gianluca Tosi ( Skoda Fabia Evo).

Il Trofeo Maremma è il primo dei due appuntamenti prestigiosi della stagione motoristica organizzato dalla Maremma Corse 2.0, mentre quello successivo il Trofeo delle Colline Metallifere e della Val di Cornia che si svolgerà alla fine del mese di ottobre. In precedenza c'è stata un'apertura di lusso con il Motorschow di Follonica.

In città ed in tutto il comprensorio c'è grande attesa per questo evento, un attesa che ha fatto salire la febbre da rally come lo è in maremma.

Eni Rewing sarà il Main sponsor del Trofeo Maremma. Direzione gara, segreteria e sono ubicate a Follonica, in via Roma ex Casello Idraulico ,la sala stampa sarà a Marina di Scarlino, Galleria Porto Commerciale. Sabato sarà aperta alle ore 10,00 fino alle 19,30. Domenica sarà aperta dalle ore 8,00 alle ore 19,00.