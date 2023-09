“Riti di passaggio” di Paola Sorressa a “Cassero in Danza”

In scena la Compagnia romana Mandala Dance Company con una produzione dedicata a Lucien Bruchon e ispirata alla sacralità̀ di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali



Grosseto: “Cassero in Danza” entra nel vivo con un altro imperdibile appuntamento della rassegna nata grazie all’impegno pluriennale del Consorzio Coreografi Danza D’Autore (Con.Cor.D.A.) e co-organizzata dalla Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina e la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto.

Venerdì 8 settembre alle 21.00 le luci del palcoscenico del Cassero senese di Grosseto si accenderanno sulla Compagnia romana Mandala Dance Company in scena con lo spettacolo “Riti di passaggio”. Paola Sorressa dedica questa produzione a Lucien Bruchon, ispirandosi alla sacralità̀ di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali. Una coproduzione con Paesaggi del Corpo Festival interpretata da Lucrezia Mele, Vanessa Yareli, Perez Mejia, Alessia Stocchi, Sebastian Zamaro e Sara Zanetti che celebra l’evoluzione dell’individuo in questa vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni. Una sacra autorizzazione che permette di rovesciare l’esperienza individuale in quella collettiva e che accompagna ad una nuova condizione di equilibrio e quindi di rinascita.

Sabato 9 settembre tocca invece alla Compagnia ErsiliaDanza che propone il suo tributo a Maria Callas nell’anno del centenario della sua nascita. Laura Corradi con la collaborazione di Midori Watanabe, Carlotta Plebse e Alberto Munar immagina un viaggio in mare, un micromondo in cui siamo solo atomi e la materia di cui siamo fatti può essere la stessa di cui sono fatti gli altri. Gran finale del festival domenica 10 settembre con l’attesissima Compagnia spagnola HuryCan in scena con “Tus extremos” di Arthur Bernard Bazin. Non mancherà, infine, l’esibizione degli allievi del Liceo Coreutico - IIS Polo "Luciano Bianciardi" protagonisti del progetto “Cantiere Cassero in Danza”.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.00.

Biglietti

Intero € 10 – Ridotto € 7 (studenti e scuole danza/teatro)

Abbonamento € 40

Info e prenotazioni: 333 3765469 (10:00/18:00) mail: casseroindanza@gmail.com