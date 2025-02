Attualità Rita Gozzi alla guida del Consiglio Direttivo UNVS per un nuovo mandato 23 febbraio 2025

Alessio Patanè

Grosseto: Il prossimo 6 marzo si terrà la prima riunione ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo dell'UNVS sezione Ciabatti-Migliorini di Grosseto, durante la quale verranno assegnate le deleghe ai membri del Direttivo. Un momento cruciale per delineare le strategie future e dare nuovo slancio alle attività dell’Associazione, sotto la guida esperta di Rita Gozzi, riconfermata Presidente per la quinta volta consecutiva. La rielezione di Rita Gozzi è la conferma di una leadership costruita su anni di impegno e passione. Figura emblematica dello sport maremmano, la sua carriera è costellata di prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Stella di Bronzo e Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI e il Premio alla Carriera della Regione Toscana, tributi alla sua dedizione nella promozione dei valori sportivi. Il nuovo Direttivo vede la conferma di Pierluigi Armellini, Guido Borsetti, Giuseppe Termini, Paolo Landi, Rudi Poli e Vittorio Patanè, con l' ingresso di Amerigo Loffredo, figura di spicco dello sport a Porto Santo Stefano. Con l’assegnazione delle deleghe il 6 marzo prossimo, l’UNVS traccerà la rotta per il nuovo mandato, puntando su crescita, innovazione e continuità. Rita Gozzi e il suo team sono pronti ad affrontare nuove sfide con entusiasmo, mantenendo saldi i valori di dedizione e impegno che hanno reso l’Associazione un pilastro per i veterani dello sport e per l’intera comunità sportiva maremmana. Seguici



