Risparmio energetico: ecco le nuove misure per l’illuminazione pubblica a Capalbio

Capalbio: La Giunta Chelini ha deliberato le misure per il contenimento dei consumi energetici tramite la rimodulazione del funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. “Vogliamo promuovere – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – misure volte a controbilanciare l’aumento dei costi di approvvigionamento, continuando a garantire i servizi fondamentali in modo efficiente e a tutti i cittadini; ma miriamo anche a concorrere al quadro generale del Paese che richiede un maggiore impegno sul fronte del risparmio energetico”. Le misure prevedono: la riduzione delle ore di accensione, anticipando di trenta minuti lo spegnimento mattutino e ritardando sempre di trenta minuti l’accensione serale dei punti luce; l’installazione di nuovi orologi astronomici con orario ridotto; il ripristino dell’impianto di mezzanotte dove è possibile con spegnimento alle ore 22; la mitigazione della potenza laddove l’impianto lo consente e non arreca rischio alla pubblica sicurezza; lo spegnimento alle ore 22 dell’illuminazione esterna degli immobili ad esclusione delle festività natalizie.

