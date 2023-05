Attualità "Ripudia la guerra". A Grosseto nasce il Comitato 9 maggio 2023

Redazione Grosseto: Anche a Grosseto nasce il comitato "Ripudia la guerra", promosso dal Comitato per la Pace e il Disarmo.

La finalità è quella di promuovere il Referendum Ripudia la guerra. «Con varie iniziative - spiega Clelia Formiconi, Portavoce del Comitato Pace e Disarmo - saranno date spiegazioni ed informazioni sul referendum la cui raccolta firme verrà ultimata il 15 luglio 2023. Ancora al Comune di Grosseto non sono arrivate le schede, ma daremo informazioni appena sarà possibile firmare. Chi fosse interessato al comitato può contattarci attraverso la nostra pagina Facebook».

