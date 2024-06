Riparte il massimo campionato di baseball con il Bbc Grosseto di scena al Nino Cavalli di Parma

Grosseto: Riprende venerdì (alle 20,30) e sabato (alle 16,30 e alle 20,30), sul diamante “Nino Cavalli” di Parma il cammino del Bbc Grosseto nel massimo campionato di baseball. I ragazzi di Junior Oberto hanno chiuso il girone d’andata con un record decisamente sotto le aspettative, con una sola vittoria (in gara1 a San Marino con uno shutout di Carbo) e quattordici sconfitte, diverse delle quali con molto amaro in bocca.

Nelle due settimane che hanno fatto seguito al derby con il Bsc Big Mat la società e i tecnici hanno fatto fronte comune per cercare di iniziare la parte discendente della regular season con un diverso atteggiamento.

La formazione biancorossa si appresta ad affrontare il Cariparma con importanti novità sia nel bullpen, con l’ingaggio del lanciatore spagnolo Eric Paez, 29enne destro originario di Barcellona, che nel dugout, nel quale si sistemerà il nuovo team manager, Matteo Alfieri, l’ex direttore sportivo del Circolo Pattinatori Grosseto. Da sempre nel baseball, Alfieri ha chiuso un’esperienza bellissima nell’hockey pista: le sue scelte, compresa l’intuizione del mister Achilli, sono state determinanti per la conquista dei due ultimi brillanti piazzamenti, un quarto posto, con eliminazione in semifinale, e un sesto posto, con la Final Four sfumata per un palo.

Matteo, che è stato addetto stampa nel periodo degli ultimi due scudetti del Bbc, cercherà di trasferire la sua esperienza al Bbc Grosseto, per fare da trait d’union tra la società e la squadra, con l’obiettivo di dare nuovi stimoli a un gruppo che, cifre alla mano (250 di media battuta), ha grosse potenzialità offensive, purtroppo non sempre espresse al meglio nelle prime cinque giornate.

Lo staff tecnico biancorosso per la trasferta di Parma non avrà a disposizione Luis Gonzalez, sulla via della completa guarigione dopo lo spavento di gara 3 contro il Bsc, dopo essere stato colpito a una mano dalla battuta di Cinelli. I partenti di questo fine settimana saranno quindi Josè Gomez (0-1, 1.80), l’ultimo arrivato Eric Paez ed Erik Soto (0-3, 7.58). Pronti a rilevare i compagni Penalver, Tony Noguera, Benelli e Taschini. Per quello che riguarda il resto dello schieramento non ci saranno novità, con l'esterno Samuele Bruno (3/7 nel derby), che ha due settimane in più di allenamento con la nuova squadra.

Il Parma Clima, secondo in classifica, si presenta alla prima di ritorno dopo aver rimediato tre sconfitte contro il San Marino e sarà dunque animato da tanta voglia di riscatto. Il manager Marcello Saccardi dovrebbe confermare la rotazione lanciatori delle prime cinque giornate: Erly Casanova (3-1, 0.86), Matteo Bocchi (3-2, 2.70) e Raymond Figuereido (3-2, 3.18).