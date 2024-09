Attualità Rilevazione livelli di integrazione dei cittadini stranieri: Comune a disposizione per assistenza 7 settembre 2024

Castiglione della Pescaia: Nell’ambito delle attività volte all’elaborazione del prossimo “Rapporto sulle politiche dell'immigrazione in Toscana” dell'Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana e Anci Toscana stanno promuovendo una rilevazione sui livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana, al fine di restituire informazioni e dati utili allo sviluppo della programmazione territoriale. Si tratta della seconda indagine sui livelli di integrazione dei cittadini di origine straniera che ha l'obiettivo di conoscere il punto di vista e i bisogni degli utenti per programmare interventi e promuovere politiche efficaci per l'inclusione degli stranieri residenti sul territorio locale. La rilevazione avverrà tramite un questionario online, accessibile al link https://bit.ly/integrazione2024. Il questionario è multilingue, inglese, francese, arabo, bengalese e a breve sarà disponibile anche la versione in cinese, ed è compilabile autonomamente dai cittadini stranieri e utenti dei servizi pubblici oppure, qualora ve ne fosse bisogno, con l'assistenza di un operatore. L'indagine è aperta fino a lunedì 30 settembre. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all'indirizzo mail ufficio.immigrazione@ancitoscana.it oppure chiamare il numero +39 3332563362. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia sarà a disposizione degli utenti per indicazioni relative alla compilazione del questionario (Tel. 0564 927924 / 127)

