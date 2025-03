Rifiuti ingombranti, Bocci (FDI) chiede una nuova stazione ecologica per Sassofortino e Roccatederighi

Roccastrada: Il consigliere comunale Roberto Bocci, Fratelli d'Italia, sentite le esigenze degli abitanti di Sassofortino e Roccatederighi ha presentato una mozione per sensibilizzare l'amministrazione comunale al fine di realizzare una stazione ecologica al servizio delle due frazioni.

Il consigliere Bocci afferma che alla gestione dei rifiuti nel comune di Roccastrada serva una profonda revisione del servizio, per la qualità e i relativi costi.

“In questo contesto - scrive Roberto Bocci - ho proposto la realizzazione di una stazione ecologica, per conferire gli ingombranti e altro materiale, a servizio delle frazioni di Sassofortino e Roccatederighi: realtà di oltre 1600 abitanti con un importante incremento nel periodo estivo. Attualmente nel comune di Roccastrada esiste soltanto una stazione ecologica in località il Bargio, distante circa 15 km dalle due frazioni, a servizio di tutto il territorio comunale popolato da oltre 8.800 abitanti. Considerato il basso numero di ingombranti ritirati con tempi non sufficientemente celeri da SEI Toscana, a fronte delle chiamate effettuate dagli utenti, le varie tipologie di rifiuti esclusi dal conferimento tramite la raccolta differenziata, dal porta a porta e il numero non sufficiente di contenitori per gli oggetti di piccole dimensioni, c'è l' esigenza da parte della popolazione residente nelle frazioni, di una stazione ecologica per il conferimento dei rifiuti ingombranti. Tale necessità oltre dalla distanza dal Bargio risulta evidente anche nel diffuso malcostume di alcuni, dell'abbandono di rifiuti di ogni genere presso i cassonetti dislocati nelle campagne circostanti agli isediamenti abitativi. Per quanto sopra esposto - prosegue il consigliere di FDI Bocci - auspico una condivisione unanime per risolvere questo grave disagio a carico degli abitanti di Sassofortino e Roccatederighi.“