Rifiuti, cambia la gestione del servizio ed è un disastro

L’opinione

Grosseto: Sono esterrefatta, quando una cosa funziona si deve per forza cambiare? Non molto tempo fa spesi parole per complimentarmi del servizio, almeno nelle zone da me prese ad esempio, efficiente che 6 Toscana stava offrendo ai cittadini. Nella zona Casotto passavano con regolarità e la zona era pulita.

Orbene la gestione del servizio è stata affidata ad altri, da questo momento tutto è cambiato e in certi casi pare di essere nella capitale; non per le bellezze artistiche ma per la sozzeria.





Cassonetti non vuotati se non completamente pieni, e scarichi anche per terra. Ho potuto notare il ritorno dei topi randagi che razzolano tra le formiche. Insomma il servizio è degenerato a discapito dell’igiene e dell’immagine di cittadina pulita.

Mi sorprende che i locali non si lamentino altrimenti credo che l’Amministrazione avrebbe provveduto. I bei cassonetti in città non hanno niente a che vedere con i cassonetti delle periferie. Togliere alcuni cassonetti non ha che peggiorato la situazione. Che si deve fare? Ci teniamo lo schifo o ci illudiamo che qualcuno si interessi al problema.