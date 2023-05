Dalla regione Riconosciuto diritto a immagine per beni culturali 16 maggio 2023

Alessandro Federigi Firenze: “E’ una sentenza storica e innovatrice e la sua grande forza risiede nel fatto che si fonda sulla nostra Costituzione. Riconoscere l’esistenza di un diritto all’immagine per i beni culturali, e soprattutto chiarire che esso è espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva della cittadinanza, rafforza in maniera straordinaria la tutela e il valore culturale e sociale del patrimonio artistico italiano”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta con soddisfazione la sentenza del Tribunale di Firenze nella causa intentata dal Museo dell’Accademia nei confronti di una casa editrice che aveva utilizzato senza autorizzazioni l’immagine del David di Michelangelo.

"Credo – conclude Giani – che questa decisione rappresenti anche una positiva sollecitazione a tutte le Amministrazioni pubbliche a mettere ancora di più al centro della proprio attività la difesa e la valorizzazione dei beni culturali".





