Riapre il Parco la Valle Bandite di Scarlino

Scarlino: Riapre il punto ristoro nel Parco La Valle a Scarlino. Una coppia di giovanissimi imprenditori scarlinesi ha vinto il bando delle Bandite di Scarlino: nasce “Maremmeria Ristoro Selvatico” Due giovanissimi imprenditori, una coppia anche nella vita, Nicola Di Tondo e Lucrezia Petitto hanno raccolto la sfida e da sabato 20 aprile gestiranno il ristoro nel Parco della Valle di Scarlino. L’attività, che si trova nell’area boschiva scarlinese gestita dalle Bandite di Scarlino, è rimasta chiusa circa 3 anni, poi è arrivato il bando dell’ente e da qui è iniziata l’avventura dei due ragazzi, già genitori di una bambina.

Da quell’area partono moltissimi sentieri frequentati dagli amanti delle due ruote e del trekking. Il punto ristoro si chiama Maremmeria Ristoro Selvatico e sarà aperto da sabato 20 aprile fino ad ottobre. «Abbiamo deciso – raccontano Nicola e Lucrezia – di cogliere quest’opportunità perché amiamo profondamente questo territorio e crediamo che abbia tutte le chance per diventare una meta turistica d’eccellenza, principalmente per gli amanti dello sport e dell’aria aperta. Abbiamo un bosco bellissimo, cale stupende e un bagaglio culturale importante, quindi se a tutto questo uniamo i servizi all’altezza delle aspettative, siamo sicuri che l’attrattiva non mancherà.

Il progetto è quello di rendere “Maremmeria Ristoro Selvatico” uno spazio che accolga residenti e turisti che vogliono trascorrere qualche ora all’aria aperta: la nostra sarà una cucina tipica maremmana. Ci piacerebbe oltre al pranzo e alla cena, aprire per aperitivi e merende, e anche per le feste di compleanno. Abbiamo un’area dedicata ai bambini e una agli amici a 4 zampe: l’entusiasmo c’è, così come la voglia di far bene per offrire al nostro Comune e alla Maremma un nuovo punto di ritrovo alla portata di tutti». “Maremmeria Ristoro Selvatico” si trova nella Strada panoramica della Rocca 62 a Scarlino. Per info e prenotazioni 338 6602015.