Redazione Lunedì 24 aprile ha aperto per la stagione il “bar del cinghialino”. Terrosi, presidente di Uscita di Sicurezza: “Un modo per animare le nostre splendide mura, grazie anche al progetto di cura del verde, che portiamo avanti con i nostri soci e alcune persone svantaggiate”.

Con l'arrivo della bella stagione riapre "Hottimo" il locale al bastione Molino a Vento, sulle Mura Medicee di Grosseto, gestito dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza. Da lunedì 24 aprile, con un'apertura straordinaria per il "ponte" della festa di Liberazione, quindi, il chiosco, noto a molti grossetani come il "bar del cinghialino", è tornato ad accogliere i clienti. "Come ogni anno siamo orgogliosi di poter tornare ad aprire il nostro locale, punto di riferimento per tante persone – dice Luca Terrosi, presidente di Uscita di Sicurezza -. Animare le nostre bellissime Mura medicee, permettendo ai cittadini di fruirle in un contesto gradevole e conviviale è uno degli elementi che pensiamo possa contribuire a dare vitalità al nostro centro storico". Oltre alla gestione del locale, infatti, Uscita di Sicurezza si occupa, grazie a un progetto che coinvolge soci della cooperativa e alcune persone svantaggiate, di curare gratuitamente il verde delle aiuole del bastione. "Un impegno che portiamo avanti da tempo – prosegue Terrosi – e in cui crediamo molto. Per questo, a nome di tutti coloro che si impegnano nell'abbellimento del giardino del nostro centro storico, vi invitiamo a venirci a trovare: troverete un ambiente gradevole e curato e speriamo, che inviti ad uso più rispettoso delle aree pubbliche". Quest'anno il locale proporrà una nuova formula anche per quanto riguarda la ristorazione: nel menu, infatti, sarà inserita la pinsa, la focaccia a base di farina di frumento, soia e pasta madre, che può essere farcita con tanti gustosi ingredienti. "Hottimo" è aperto dal martedì alla domenica, dalle 18:00. Per info e prenotazioni: 327 394 5254.





