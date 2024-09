Recensioni diffamatorie sul web: Fipe Confcommercio Grosseto in difesa dei ristoratori

Torna lo “Sportello SOS Recensioni” per raccogliere le segnalazioni degli operatori della ristorazione, anche nei confronti degli “influencer”



Grosseto: Studi recenti mostrano che il 65,5% dei consumatori, prima di scegliere un ristorante, legge le recensioni sul web; il 36,5 % dei clienti lascia una recensione sui ristoranti che frequenta, che siano i piatti, l’ambiente o il personale di sala. Si tratta di numeri che dimostrano quanto per un ristoratore sia importante difendersi dalle diffamazioni on line.

Una sfida che Fipe Confcommercio ha raccolto rilanciando lo Sportello “SOS Recensioni”. Attivo a Grosseto dal 2018, il servizio inizialmente si occupava “solo” delle recensioni false su TripAdvisor, grazie ad una collaborazione a livello nazionale con il portale.

Oggi lo sportello ha ampliato il suo raggio d'azione, affrontando anche le irregolarità che riguardano le piattaforme di intermediazione su Internet, per esempio quelle che si occupano di delivery o di prenotazioni.

Altra novità: allo sportello i gestori dei ristoranti potranno segnalare comportamenti scorretti da parte degli influencer.

“Le opinioni dei clienti non solo influenzano le scelte dei consumatori – commenta Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto - ma possono anche determinare il successo o il fallimento di un locale. In un contesto così competitivo, la gestione delle recensioni diventa fondamentale per mantenere un'immagine positiva e attrarre nuovi clienti. Noi, come Associazione, cerchiamo di dare dei nuovi strumenti per tutelarsi da tutte le eventuali pratiche sleali ai danni degli operatori del settore”.

“All’inizio lo sportello era finalizzato a raccogliere solo le segnalazioni di recensioni fraudolente – aggiunge Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – ma la rapida espansione dell’utilizzo degli strumenti digitali ci ha portato ad attenzionare anche i servizi offerti dalle piattaforme on line, in materia di trasparenza, condizioni contrattuali, gestione dei reclami. A tutto questo, si aggiunge l’obiettivo di chiedere una normativa specifica e più stringente alle istituzioni. La Fipe è infatti impegnata in prima linea nel portare le esigenze del settore sul tavolo del Governo, per ottenere una legislazione ad hoc ed un adeguato regime sanzionatorio”.

Confcommercio Grosseto è a disposizione dei ristoratori associati, e li invita a contattare lo sportello all'indirizzo sos.recensioni@confcommerciogrosseto.it per qualsiasi criticità.