Rally Trofeo Maremma, prorogate le iscrizioni a lunedì 8 aprile

Follonica: Il Trofeo Maremma scalda i motori per la 48° edizione che andrà in scena il 13 e 14 aprile.

Grande entusiasmo per l'annuncio dell'evento da parte del patron Paolo Santini, a dimostrazione di quanto sia importante la gara che andrà in scena in Riva al Golfo.

Valido come gara nazionale, torna in Riva al Golfo. Si parte e si arriva nel centro di Follonica (partenza da Piazza Guerrazzi davanti alla gelateria Pagni) dove poi si concluderà, il riordino notturno sarà in via Amorotti e il parco assistenza a Marina di Scarlino.

Nel frattempo le iscrizioni - in origine con scadenza il 3 aprile - sono state prorogate a lunedì 8 aprile per l'evento con l'organizzazione della scuderia Maremma Corse 2.0, seconda prova della Coppa Rally di zona 7.

Sotto l'aspetto tecnico-sportivo, sono in programma 9 prove speciali, tre da ripetersi tre volte per un totale competitivo di 64,980 chilometri sui 263,800 dell'intero percorso.

Sono prove speciali strutturate in un solo giorno di gara, insomma il conto alla rovescia è già iniziato.

(foto Omar Cirilli)