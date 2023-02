Radicondoli: fino a 8mila euro per l’apertura di una nuova impresa

Il bando fa parte del progetto WivoaRadicondoli 2.0. In pratica un secondo PNRR in formato comunale. Il sindaco Francesco Guarguaglini: “Abbiamo avuto 17 nuove attività aperte con WivoaRadicondoli. Questo bando vuole continuare questo percorso virtuoso per la crescita e il rilancio ulteriore di questa comunità resiliente che è Radicondoli”.



Radicondoli: Un contributo a fondo perduto fino a 8.000 euro per l'apertura di ogni nuova attività economica all'interno del territorio di Radicondoli. Riparte il bando dedicato alle imprese che operano nel Comune dal 1 gennaio 2023, così come a quelle che stanno nascendo e che intendono andare avanti almeno per tre anni.

Il bando fa parte del progetto WivoaRadicondoli 2.0, ovvero quel complesso di investimenti per famiglie e imprese che hanno portato Radicondoli in tre anni a crescere da 904 fino a 950 residenti nonché a vedere l’apertura di 17 nuove attività, in controtendenza rispetto al trend dei piccoli borghi, in Toscana e ovunque. WivoaRadicondoli 2.0 è un progetto complessivo che prevede un importo di 641.000 euro, 425mila per famiglie e abitazioni e 216mila per le imprese. In pratica un secondo PNRR in formato comunale per sostenere lo sviluppo del territorio.

“Abbiamo avuto 17 nuove attività aperte con WivoaRadicondoli - fa notare il sindaco Francesco Guargualini - Società di informatica specializzate in beni culturali, negozi di macelleria e alimentari, bar, guide ambientali e tanto altro. Una vera e propria linfa per il territorio e per i servizi da offrire ai visitatori che arrivano in questo territorio e cercano un contatto con la natura, che qui c’è, insieme alla qualità dei prodotti offerti e alla proposta culturale. Questo bando vuole continuare questo percorso virtuoso per la crescita e il rilancio ulteriore di questa comunità resiliente che è Radicondoli”.

Chi può partecipare al bando. Possono fare domanda attività di commercio al dettaglio, attività artigiane, attività di servizi alle imprese, attività turistico/ricettive, attività agricole e agrituristiche, attività professionali. Le attività economiche beneficiarie dovranno impegnarsi a mantenere attiva la propria sede operativa nel comune di Radicondoli per un periodo di 3 anni a partire dalla data dell'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo. Dovranno poi impegnarsi a inserire nel sito aziendale il logo “WivoaRadicondoli” e dove possibile, la vetrofania. Ultimo giorno per partecipare il 31 dicembre 2024

Chi non può partecipare al bando. Sono escluse "compro oro" o attività con fini similari, sale giochi e attività con installazione/detenzione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, sale video lottery terminal, centri scommesse e attività similari, commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo, commercio prodotti di articoli per soli adulti, commercio svolto unicamente con apparecchi/distributori automatici

Cosa viene finanziato. Il contributo, che verrà corrisposto nel limite massimo di 8.000 euro per ogni impresa che partecipa, può essere richiesto per coprire le spese di costituzione e procedure amministrative, per la realizzazione o adeguamento degli impianti, per allacciamento all'utenza di teleriscaldamento, per l’acquisto di beni strumentali come macchinari e arredi con esclusione di autovetture e telefoni cellulari, per la realizzazione di opere murarie e impianti, per le spese relative a corsi di formazione, licenze, software, sito internet, promozione.

Come fare domanda. La scadenza del bando come detto è il 31 dicembre 2024 o ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda di contributo viene fatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Radicondoli www.comune.radicondoli.si.it. Potrà essere presentata via pec all’indirizzo comune.radicondoli@postacert.toscana.it, oppure inviata via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure essere consegnata a mano al Comune di Radicondoli, Sportello Bandi, Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli, Siena. Informazioni possono essere richieste allo Sportello Bandi del Comune oppure per e-mail all'indirizzo: info@comune.radicondoli.siena.it.

In più tutte le info sono sul sito www.comune.radicondoli.si.it