Raccolti 81.610 euro al Mercatino dei Ragazzi 2024

Grosseto: 81.610 euro. E' quanto raccolto durante il Mercatino dei Ragazzi che si è svolto domenica 6 ottobre in piazza Esperanto a Grosseto. Una cifra importantissima - dice Oreste Menchetti presidente del Comitato per la vita - che supera quella dello scorso anno e che dunque conferma l'affetto con il quale la Maremma accoglie il Mercatino. In questa cifra rientrano anche i soldi raccolti grazie ad alcune iniziative svolte nelle ultime settimane da paesi e comuni del territorio. 39 edizioni sono tante, eppure questa manifestazione continua a mostrare freschezza e a suscitare entusiasmo.

Nel 2024 sono stati più di 500 i ragazzi che hanno partecipato, un numero maggiore del 2023. Successo anche per la Cittadella della Salute dove, grazie alla Asl Toscana Sud Est e al COeSO, tantissimi cittadini e cittadine hanno potuto effettuare screening di prevenzione o avere consulenza. L'obiettivo da centrare con l'incasso del Mercatino era l'acquisto di un bisturi laser a CO2 per la cura dei tumori della pelle da donare alla UO di dermatologia e lo abbiamo raggiunto e superato! Questo risultato è stato possibile grazie a una grande sinergia collettiva: Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Istituzione Le Mura, Pro Loco Grosseto, COESO Sds Grosseto, Banca Tema, Sei Toscana, Confraternita Misericordia Grosseto, Croce Rossa Italiana, Associazione Vigili del Fuoco in Pensione, Associazione Nazionale Polizia di Stato, UISP Grosseto , CISOM GROSSETO (Ordine DI Malta Corpo Italiano Soccorso), CIAM centro ippico allevamento il Mustiaio, la Asl Toscana Sud Est e tutti i medici che sono intervenuti e si sono messi a disposizione. Il mio grazie va anche a tutti i volontari del Comitato che ormai da tanti anni dedicano il loro tempo alla riuscita della manifestazione e ai componenti del Consiglio direttivo. Il Comitato per la vita siamo tutti noi e lo saremo finché la risposta della città sarà così appassionata e carica di entusiasmo."

Quest'anno tra i banchini c'era anche la Fondazione il Sole, l'Istituto Sant'Elisabetta e, in collaborazione con la CNA, c'erano anche le piante realizzate dai ragazzi della Casa Circondariale di Grosseto! Infine grazie alla “Fiera della solidarietà” sempre più maremmana: hanno infatti contribuito ai premi alcune delle più importanti aziende del territorio. Quindi grazie ad Apicoltura Rossi Novaro, Carrefour Grosseto via Repubblica Domenicana, Sapori di Toscana Cash&Carry, Caseificio Il Fiorino, Quicksand, Oleificio O.L.M.A., Sol Caffè Grosseto, Nicchi Frutta, MP di Paoloni, Ditta Simiani Illuminazioni, Caseificio Inno al Sole., Conad Grosseto, Panificio 900 via Telamonio, Cantina I Vini di Maremma, Consorzio Tutela Pecorino Toscano dop, Caseificio grosseto, Cantina Rosae Maris, Cooperativa Raspollino, Palmieri Easy Chic, la Lingerie intimo, Mercato Coperto Grosseto, Barbini Piante, Sfera Società Agricola, Cantina San Felo, Azienda Agricola Brilli, Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana.