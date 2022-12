Ambiente Raccolta differenziata in crescita, premiate le scelte del Comune 8 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Nel 2021 i comuni dell’Ato Toscana Sud hanno fatto registrare una crescita della raccolta differenziata. Il maggior aumento in regione, avvicinandosi al 55%. Nella nostra provincia, la raccolta differenziata è cresciuta in 17 dei 28 comuni e Grosseto, con un aumento di 11,41 punti percentuali rispetto all’anno precedente, si assesta al 55,71% confermando una costante tendenza di crescita, con dati che nel 2022 si assestano già al 60%.



“Siamo veramente felici - affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Simona Petrucci - dei risultati ottenuti dal nostro Comune. Felici ma non certo sorpresi perché sapevamo bene che il percorso attivato anni fa ci avrebbe gradualmente portato a risultati di grande rilievo. Ecco spiegato il trend di crescita in relazione al ricorso alla raccolta differenziata, che ha superato quota 55% nel 2021 ma che ha già raggiunto quota 60% nel 2022. Tutto ciò rappresenta un’importante tappa intermedia verso ulteriori traguardi che, ne siamo certi, saranno raggiunti nei prossimi mesi. La nostra scelta – proseguono – è stata quella di puntare su una graduale ma costante acquisizione di consapevolezza da parte di tutti cittadini, promuovendo uno stile di vita “green” incentrato sull’importanza della raccolta differenziata, del corretto smaltimento dei rifiuti e del rispetto dell’ecosistema. Dati alla mano, la scelta dei contenitori informatizzati ad accesso controllato si è dimostrata vincente e lungimirante. L’attuazione del progetto va avanti: entro la fine dell’anno è in previsione il completamento di alcune frazioni mentre a inizio 2023 i lavori di riorganizzazione del modello di raccolta stradale toccheranno le frazioni di Rispescia e Alberese fino a proseguire, per stralci funzionali, nel territorio aperto. Ci aspettiamo – concludono Vivarelli Colonna e Petrucci – che in futuro arrivino dati ancora migliori, grazie al grande lavoro svolto dal Settore Ambiente e all’impegno costante dei cittadini. Puntiamo a percentuali sempre più alte e stabili”.

