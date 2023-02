R’n’b/hip hop 90 per il San Valentino della Sala Eden

Martedì 14 febbraio Annina Dj proporrà una selezione musicale per vivere il sound di quegli anni. Durante la serata, chi ha aderito all'iniziativa di Federpreziosi Confcommercio "San Valentino, a Grosseto ogni amore si fa prezioso" potrà avere una bevuta omaggio e assistere alle 23 all'estrazione del weekend premio offerto dall'associazione di categoria



Grosseto: Sarà una serata dedicata alla musica rhythm'n'blues blues e all’hip hop anni Novanta quella di martedì 14 febbraio, alla Sala Eden di Grosseto. In console, nello storico locale al bastione Garibaldi sulle Mura Medicee, Annina Dj che, dalle 22, proporrà una selezione musicale per vivere il sound di quegli anni.

Durante la serata, chi ha aderito all'iniziativa di Federpreziosi Confcommercio, acquistando un gioiello in uno dei punti vendita associati, potrà ricevere una bevuta in omaggio e assistere, alle 23, al "Brindisi di San Valentino": tra i partecipanti saranno estratti i vincitori del premio, un soggiorno romantico per una notte, messo in palio da Confcommercio.

L’ingresso è libero e la serata potrà essere aperta con un aperitivo o una cena realizzati dal settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza, che gestisce il locale. Per l’occasione sarà proposto uno speciale street food gourmet con alcuni piatti fuori menu, ispirati proprio alla festa degli innamorati.

La Sala Eden è aperta dalle 18. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 327 394 524.