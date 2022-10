“QRishing”, la nuova truffa bancaria online tramite QR-code

L'allarme di Confconsumatori: «I codici possono essere modificati per reindirizzare a link in grado di sottrarre dati e credenziali bancarie, all'insaputa dei correntisti»



Grosseto: Le truffe bancarie online si evolvono e ora utilizzano un nuovo sistema per carpire i dati sensibili dei risparmiatori: è il cosiddetto “QRishing”. E Confconsumatori lancia l'allarme. «Questo raggiro – spiegano – si aggiunge alle ormai note tecniche di “phishing” (e-mail fasulle inviate, ad esempio, a nome della banca), “smishing” (sms ingannevoli inviati nella chat autentica della banca) e “vishing” (telefonata di un falso operatore bancario), a causa delle quali la nostra associazione si è ritrovata ad assistere, negli ultimi tempi, numerosi cittadini vittime di truffe. Solo a Grosseto si registrano 45 casi dall'inizio dell'anno».

IL QRISHING – Il “QRishing” ha l’obiettivo di sottrarre credenziali e dati sensibili dei conti correnti attraverso i codici “QR-code”, cioè quelle immagini quadrate con moduli neri su fondo bianco che appaiono sempre più frequentemente su riviste e giornali o su molte vetrine di ristoranti e musei. Rappresentano l’evoluzione dei più noti e datati “codici a barre”: inquadrati attraverso uno smartphone, permettono di accedere a siti web o contenuti multimediali, ma anche di eseguire pagamenti tramite app della propria banca. La diffusione dei codici QR ha indotto i cyber-criminali a inventarsi una nuova tipologia di frode digitale che si basa sulla modifica o sostituzione di un QR-Code: l’utente che scansiona il codice viene dunque diretto verso un indirizzo internet diverso da quello verso il quale credeva di essere condotto. Tramite link malevoli o contraffatti, senza rendersene conto, la vittima viene “aggredita” nei propri dati personali, che possono poi essere utilizzati da parte dei criminali informatici.

COME ACCADE? – Le tecniche più frequenti attraverso le quali vengono diffusi falsi QR-code in grado di trarre in inganno le potenziali vittime sono: la sovrapposizione di una guaina trasparente sopra i codici originali (soprattutto in luoghi considerati sicuri dalle vittime. La conseguenza di questo senso di sicurezza è la percezione che la scansione del codice QR proposto dal locale, dal negozio e in generale dal luogo di fiducia, sia esente da rischi); l’utilizzo di marchi di aziende note (per ingannare gli utenti il criminale informatico utilizza un codice malevolo che fa riferimento ad un marchio reale, simulando una pubblicità, ad esempio attraverso un volantino o un manifesto, creato ad hoc); l’utilizzo di buoni sconto (sfruttando il fatto che gli utenti sono molto più propensi ad aprire i codici QR che offrono sconti, i criminali inseriscono codici malevoli in finti buoni a nome dei principali marchi online).

Il pericolo che nasconde il QRishing deriva dalla tranquillità e dalla frequenza con cui gli utenti inquadrano codici QR, senza fare in tempo ad accorgersi di essere stati indirizzati verso pagine web truffaldine.

COME TUTELARSI? – Ecco alcuni consigli: Osservare il formato dei codici QR: il principale attacco QRishing viene compiuto incollando sopra un codice QR originale un altro codice fasullo. Chiedersi chi ha generato quel codice QR: codici generati da applicazioni sicure, che svolgono una specifica funzionalità e non portano a siti in cui vengono richieste informazioni personali, sono certamente meno pericolosi di codici esposti pubblicamente, nel mondo fisico o virtuale, che portano a siti in cui viene richiesto l’inserimento di informazioni personali. Attenzione a url abbreviati: se si utilizza un browser mobile, attraverso il quale non è possibile fare un controllo, è meglio evitare di aprirli. Installare applicazioni di sicurezza anche sui propri dispositivi mobili: a differenza dei browser desktop, che chiedono all’utente se vuole entrare in siti non sicuri, i browser mobili di solito espongono l’utente a rischi maggiori.

«Confconsumatori – fanno sapere dall'associazione – ritiene di rendere un servizio utile ai propri associati, e a tutti i risparmiatori in genere, suggerendo di prestare particolare attenzione quando si compie un gesto ormai naturale come puntare l’obiettivo della fotocamera del proprio cellulare su un QR-code. La tipologia di truffa che si sta diffondendo, essendo ancora poco conosciuta, rischia di colpire in modo indiscriminato molte persone.

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi allo sportello grossetano di Confconsumatori, in via della Prefettura 3, scrivendo a grosseto@confconsumatori oppure telefonando al numero 0564 417849 (dalle ore 15 alle ore 19).