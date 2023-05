Politica Proseguono gli incontro di Gabriele Fusini con la cittadinanza 2 maggio 2023

Redazione Tanti momenti di confronto e ascolto per parlare del programma della Lista Magliano 2028 e raccogliere le esigenze degli abitanti

Magliano in Toscana: Continuano gli incontri del candidato sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, con la cittadinanza. Oggi pomeriggio, martedì 2 maggio, dalle ore 18 sarà a Pereta, al ristorante Da Gaetano, per incontrare i cittadini, ascoltarli e spiegare loro i punti del programma della lista civica Magliano 2028. Giovedì 4 maggio, invece, il candidato sarà a Cupi dalle ore 20, mentre venerdì 5 maggio si sposterà a Magliano, in piazza della Repubblica, a partire dalle ore 18 fino a tarda serata. A Montiano, invece l'incontro con la cittadinanza è fissato per martedì 9 maggio alle ore 20.30, alla Casa della Cultura. Questi incontri fanno seguito a quelli che il candidato sindaco e i candidati consiglieri della lista Magliano 2028 hanno tenuto al Collecchio, Sant'Andrea, Magliano, Poderone di Montiano e Poderone di Magliano, per confrontarsi con i cittadini di quelle aree.

