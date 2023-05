Attualità Prolungamento del tempo estivo 2023 3 maggio 2023

Redazione Grosseto: Confermata l'apertura nel mese di luglio del nido d'infanzia comunale l'Aquilone di via Mozambico e del polo d'infanzia comunale Arcobaleno di via Ungheria. Un servizio aggiuntivo che l'Amministrazione comunale offre a supporto delle famiglie grossetane durante il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.

"La nostra Amministrazione - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante – lavora dall'inizio del mandato attuando politiche di sostegno alla famiglia. L'ampliamento dell'offerta formativa nei mesi estivi migliorerà la qualità della vita e l'organizzazione quotidiana dei genitori, favorendo al meglio la conciliazione delle esigenze lavorative degli stessi con il percorso educativo intrapreso dai figli". Le famiglie potranno presentare richiesta, tramite modulo online, a partire da lunedì 8 maggio con scadenza fissata in data giovedì 18 maggio. Per fare domanda e per maggiori informazioni è possibile consultare il link: new.comune.grosseto.it





