Progetto "Sicurezza in città - Grosseto Safe 2023": al via la selezione 3 aprile 2023

Redazione Grosseto: Dal 6 al 29 aprile 2023 ore 10.00, sarà possibile inviare la propria candidatura per la partecipazione alla selezione pubblica, mediante colloquio, per la formazione di un elenco di idonei per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato dalla durata massima di 6 mesi nel profilo di Agente di Polizia Municipale – Area Istruttori, a completamento dei fabbisogni di cui al progetto operativo finalizzato al potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza stradale denominato “Sicurezza in città – Grosseto Safe 2023”.

L'accesso alla piattaforma sarà possibile collegandosi al sito del Comune di Grosseto , Sezione Amministrazione Trasparente , Bandi e concorsi, Selezioni. I requisiti di accesso ai fini della partecipazione sono riportati nell'avviso di selezione. I colloqui orali sono stati fissati nelle giornate dal 08 al 10 Maggio 2023 in turni mattina e pomeriggio e nei giorni seguenti se necessario, presso la sede del Comando di PM in Via Zanardelli.





