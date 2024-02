Pro Alba Canino: Dominio in Seconda Categoria con 10 vittorie consecutive

Viterbo: la Pro Alba Canino è sicuramente una delle più belle realtà di questa stagione di Seconda Categoria: primo posto in classifica con 39 punti (quattro in più dell’Aurora Querciaiola srl con una gara da recuperare). 12 vittorie in 15 gare disputate. 3 pareggi e neanche una sconfitta. 34 reti realizzate ed 8 subite per un differenziale positivo di + 26. Nessun miracolo ma programmazione precisa e seria di una Società che orbita attorno al Tecnico Massimo Bandiera.

"D) Massimo, Sabato scorso decima vittoria consecutiva. Come ci si sente in questo Lunedì ancora da pritagonista ? R) In vena di fare festa. Perchè abbiamo allungato la striscia tre punti con un ottima Virtus Acquapendente. Abbiamo superato un undici pratico, con belle geometrie tattico-tecniche predicate da coach Manucci. Bella figura sportiva ma anche di ottima sportività in campo e sugli spalti. D) Vogliamo parlare dei suoi ? R) Li ringrazio infinitamente uno per uno. Sopratutto per l’impegno che mettono negli allenamenti durante la settimana".

"Si mettono meravigliosamente a disposizione del mio straordinario preparatore atletico Luciano Brizzi. I tre portieri sono elementi fondamentali nella nostra architettura gioco. Come che li prepara: l’ex portiere Paolo catalucci. Ed il Direttore Mirko Adamini D) Ottimo il presente. Ma il futuro ? R) Da 10 in pagella pure. Il Nostro settore giovanile è uno dei pochi provinciali che è riuscito in questa stagione sportiva a fornirci 4 elementi che trovano spazio in prima squadra. Gli sto dando minutaggio e fanno enormi passi avanti per visione di gioco. D) Domenica grande sfida sul campo della Querciaiola. Cosi si aspetta ? R) Sopratutto la principale Nostra contendente alla vittoria Campionato".

"Hanno un organico molto attrezzato, con elementi scesi da Categoria superiore. Onestamente la gara non sarà facile. Ci mancheranno 4 elementi che durante la gara di Sabato scorso hanno subito infortuni. Utilizzeremo alcuni giocatori della Juniores. Ci prepareremo con la solita attenzione. Grazie ad un Nostro dirigente che ogni partita effettua filmati che rivediamo dopo le sedute di allenamento per migliorarci".

"Mi auguro una partita divertente e tranquilla. A noi piace giocare a pallone. Non a calcioni e falli. Abbiamo avuto in questa stagione un solo squalificato per somma di ammonizioni. Ed a Canino ci seguono con interesse anche per questo. Ci divertiamo, siamo seri e corretti. Come spero anche il Direttore di gara che verrà designato".