Prevenzione e cura delle malattie dentali: i consigli per mantenere i denti sani

Salvaguardare la salute dentale è fondamentale per favorire il benessere generale e migliorare la qualità della vita quotidiana. Purtroppo, però, le malattie dentali sono numerose e sempre più frequenti. Causano dolore e disagio e possono anche influenzare la nostra capacità di mangiare, parlare e rapportarci con gli altri. Vediamo quali sono le patologie e i disturbi più comuni e quali sono i metodi e le strategie condivise dagli esperti, che possono aiutare a mantenere denti e gengive sani.



Le problematiche che affliggono un gran numero di persone

Secondo un recente report dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), relativo a 53 Paesi europei e dell’Asia centrale, il 50,1% degli individui adulti convive con almeno una patologia dentale. Questa percentuale si traduce in un numero molto elevato di persone: circa 466 milioni. Tra le problematiche più diffuse in assoluto troviamo la carie che colpisce intorno al 33% degli adulti e circa il 39% dei bambini da 1 a 9 anni. Tra le altre malattie dentali più diffuse troviamo la parodontite (17,9%). Sono in aumento anche i tumori orali, che nel 2020 hanno portato alla morte di 26.500 persone.

La situazione in Italia

Per quanto riguarda le malattie dentali in Italia, le carie colpiscono il 36% circa della popolazione, mentre il 18,2% degli italiani soffre di parodontite. Tra gli altri disturbi più diffusi nella nostra penisola troviamo anche la gengivite (che se non trattata può trasformarsi in parodontite) e non mancano le persone che convivono con un problema di malocclusione.

Metodi e strategie per mantenere denti e gengive sani

Per prevenire queste problematiche orali, che come riportato all’interno del report dell’OMS comportano spese per circa 113 miliardi di dollari l'anno, gli esperti del settore offrono alcuni suggerimenti. Ovviamente, tutto parte dall’importanza dell’igiene orale quotidiana. È quindi essenziale lavare i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio efficace e capace di rimuovere placca e batteri dal cavo orale. È consigliabile altresì utilizzare quotidianamente un filo interdentale per pulire le aree tra i denti dove lo spazzolino non può arrivare.

La prevenzione delle malattie dentali grazie all’alimentazione e non solo

Tra le altre strategie per mantenere gengive e denti sani non si può fare a meno di parlare di alimentazione. Infatti, una dieta ricca di frutta, verdura e altri alimenti sani aiuta a mantenere i denti forti e in salute. Ridurre il consumo di zuccheri e carboidrati semplici può aiutare in particolare a prevenire la formazione delle carie. Gli esperti consigliano anche di:

Utilizzare collutori antibatterici che possono aiutare a ridurre la placca, combattere l'alitosi e rafforzare lo smalto dei denti.

Quando necessario, è importante usare apparecchi ortodontici come quelli trasparenti proposti da dr-smile.it, pensati per migliorare l'allineamento dei denti.

Evitare di fumare, anche perché il fumo è uno dei principali fattori di rischio per le malattie gengivali e il cancro orale.

Bere regolarmente acqua per mantenere la bocca pulita e prevenire la secchezza orale.

Indossare un paradenti durante le attività sportive per prevenire traumi e fratture dentali.

Infine, naturalmente, è essenziale anche affidarsi ai professionisti del settore. Grazie a controlli dentistici regolari, almeno una volta ogni sei mesi, è possibile individuare e trattare precocemente eventuali problemi e malattie dentali. Prendersi cura della propria salute dentale, tenendo conto di queste accortezze e abitudini, non solo aiuta a prevenire problemi futuri: migliora anche la qualità della vita quotidiana permettendo di sorridere con fiducia.