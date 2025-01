Presidenza Uisp Grosseto: è arrivato il giorno di Massimo Ghizzani. Succede a Sergio Perugini

Grosseto E' Massimo Ghizzani il neo presidente del comitato territoriale della Uisp Grosseto. Aa lui il futuro di oltre 14Mila tesserati. Ghizzani sarà affiancato in giunta dai vicepresidenti Massimo Pifferi (vicario), Fabio Nocchi e Ilaria Sguazzini, oltre che a Giulia Bianchini, Gianni Lenzini, Elena Rossi, Paolo Vagaggini e Maurizio Zaccherotti. L'uscente Sergio Perugini, resterà nel comitato provinciale assumendo la carica di segretario generale.





Grossetano, 66 anni, da oltre 20 in Uisp, succede al presidente uscente Sergio Perugini che aveva guidato la Uisp negli ultimi 8 anni. Ghizzani, sotto la presidenza Perugini, è stato vicepresidente vicario. Quindi, una scelta nella Uisp provinciale all'insegna della continuità e del percorso positivo già intrapreso in quest'ultimi anni.

Durante il suo intervento, Massimo Ghizzani ha ripercorso la sua storia in Uisp iniziata nel settore della lega calcio assieme allo storico Francesco Luzzetti. Un momento nel quale Ghizzani si è commosso ricordando quel primo momento. Prima arbitro, poi giudice sportivo e dirigente della lega calcio, poi il salto nel parlamentino della Uisp provinciale e infine, negli ultimi otto anni vicepresidente vicario.





Presenti in sala le massime autorità maremmane, dal deputato e assessore allo sport del comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, dal deputato Marco Simiani, dall'assessore regionale Leonardo Marras, al presidente dell provincia Francesco Limatola. Tra gli ospiti, presente anche il direttore generale di banca Tema Fabio Becherini, un istituto di credito da sempre vicino al territorio e alle iniziative della Uisp.

“Cercherò di portare avanti i nostri ideali che sono sport, ambiente, diritti e solidarietà – afferma Ghizzani – proseguendo il percorso intrapreso dai miei predecessori Sergio Stefanelli e Sergio Perugini. Punteremo con forza su settori cruciali come formazione, impiantistica e comunicazione. Avranno grande importanza l’ambiente e la solidarietà”. “La Uisp è di tutti e per tutti – aggiunge il presidente – come dimostrano le centinaia di persone che ogni giorno fanno attività fisica nella nostra sede, negli impianti che gestiamo e in quelli in cui organizziamo i nostri corsi. Per questo mi sento di dire che la nostra è una vera e propria missione, quella di far muovere tutti i maremmani anche nei luoghi più difficili da raggiungere e garantendo attività anche ai più fragili, ai malati, ai diversamente abili, come già facciamo con i nostri corsi Afa, ad alta disabilità o con le attività in piscina. Una missione sportiva, certo, ma anche sociale, da portare avanti assieme agli altri enti e associazioni del territorio e a tutte le amministrazioni comunali di questa provincia, che in noi troveranno sempre un fedele e qualificato compagno di viaggio al servizio delle nostre comunità”.





Questi i consiglieri eletti dall'assemblea: Massimo Ghizzani, Alessandro Bernabini, Giulia Bianchini, Cheti Chelini, Maximilian Cenderelli, Riccardo Ciregia, Cinzia Conti, Lorenzo Croci, Maria Letizia Fanara, Olinto Fedi, Maria Teresa Ferrini, Elena Fioravanti, Gianni Lenzini, Francesco Luzzetti, Davide Vincenzo Marano, Cinzia Massai, Fabio Nocchi, Piero Parricchi, Massimo Pifferi, Elena Rossi, Ilaria Sguazzini, Massimo Soldati, Paolo Tontoranelli, Paolo Vagaggini, Maurizio Zaccherotti. Questi i nuovi invitati permanenti: Ilaria Landi, Ilaria Caponi, Stefano Spagnoli, Rosanna Magi, Davide Sbrolli, Nadia Tuttini, Daniele Tanini, Olena Pavlovska, Carlo Pellegrino, Roberto Pilozzi, Antonio Albertini, Riccardo Brandi.

Visualizza la galleria