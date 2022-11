Presentati i corsi di digitalizzazione di UniTre e CPIA1 di Grosseto

Grosseto: Sono stati presentati oggi, nella Sala delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, i corsi di digitalizzazione offerti a Grosseto dall’Università delle Tre età e dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 di Grosseto. Hanno partecipato alla conferenza di presentazione anche la presidente di UniTre Grosseto Giuseppina Scotti e la consigliera Lisa Ginanneschi, oltre al preside di CPIA1 Grosseto Giovanni Raimondi.



“Siamo stati felici di presentare alcuni dei corsi offerti a Grosseto per dare supporto alle persone che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, che tuttavia sono diventati, oggi, indispensabili anche per accedere ai servizi base o per ricevere semplici certificati anagrafici -commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi -. I corsi di informatica offerti dall'Università delle Tre Età e dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 di Grosseto sono rivolti agli adulti che vogliono stare al passo con le moderne tecnologie. Anche il Comune si è attivato per dare supporto a questo processo di digitalizzazione, rimanendo allo stesso tempo sensibile alle problematiche di coloro che ancora non hanno padronanza degli strumenti informatici: oltre alla collaborazione per la nascita di questi corsi, infatti, abbiamo inaugurato nei giorni scorsi lo sportello “Sempre Verde”, per dare la possibilità di accedere ai servizi online che offre la nostra amministrazione anche a chi non possiede un pc, uno smartphone o le conoscenze necessarie per utilizzare questi strumenti nel modo corretto.

É di fondamentale importanza valorizzare ed incoraggiare lo sviluppo di questi corsi soprattutto in una fase che ci condurrà, nel breve periodo, ad un sempre più totalizzante processo di transizione digitale”.