Prende il via il rifacimento dell'anello di Piatto Lavato

Castiglione della Pescaia: Iniziati i lavori di riqualificazione del sottofondo stradale e di messa in sicurezza della strada comunale di Piatto Lavato, un’opera pubblica finanziata interamente attraverso un bando che il Comune di Castiglione della Pescaia si è aggiudicato partecipando alla gara indetta del Ministero dell’Interno, dove la cittadina costiera è presente anche per altri interventi, alcuni già in fase di realizzazione, come la strada panoramica del capoluogo.



«Per questo specifico intervento – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini - sono disponibili 200mila euro, cifra che arriva dal dicastero romano e coprirà interamente le spese per la sistemazione della strada sotto a Buriano, senza così dover attingere alle casse comunali».

«La direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – spiegano sindaca e assessora – ha stilato una graduatoria per assegnare ai Comuni i contributi e noi siamo presenti anche con l’anello stradale di Piatto Lavato che è di fondamentale importanza per la viabilità della nostra campagna».

«Siamo soddisfatti – concludono Nappi e Lorenzini – che grazie ad una perfetta sinergia con gli uffici dell’amministrazione comunale stiamo individuando ed intercettando somme sia statali che europee messe a disposizione per lavori puntuali ed importanti così da possiamo procedere a cantierare molte più opere pubbliche».