Pranzo pasquale nella mensa di Caritas diocesana

Poi dall’11 aprile chiusura dei locali per interventi di manutenzione ordinaria. Ecco come funzioneranno alcuni servizi



Grosseto: Sarà un vero pranzo pasquale quello che domenica di Pasqua attende gli ospiti della mensa Caritas in via Alfieri. Lo ha offerto Conad, mentre l’agnello è stato fornito da un benefattore che vuol restare anonimo.

“Attualmente - dice Alberto Delporto, coordinatore della Caritas diocesana - le persone che frequentano la mensa sono una trentina. Con l’inizio della primavera c’è un leggero calo di presenze sia perché alcuni trovano lavoretti stagionali, sia perché altri si spostano. E così, in poche settimane, siamo passati da una media di 45-50 pasti giornalieri agli attuali trenta”.

Subito dopo Pasqua, poi, il servizio subirà una breve interruzione per consentire alla ditta a cui la Diocesi ha affidato i lavori, di effettuare un intervento di manutenzione ordinaria degli ambienti. “Saranno interessati dall’intervento la sala mensa, la cucina, le docce e l’atrio - spiega Delporto - per questo si rende necessario sospendere temporaneamente alcuni servizi, perché i locali non potranno essere accessibili. Resteranno aperti gli uffici direzionali, il centro di ascolto, l’area giustizia, l’area famiglia. Per quanto riguarda le colazioni, saranno servite alle 9 scaldando le bevande in elettrico, mentre il pranzo sarà assicurato tramite catering e servito da asporto alle ore 11”.