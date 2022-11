Poste italiane: riapre l’ufficio postale di Sassofortino. Nuova sede ristrutturata

Sassofortino: E’ stato inaugurato oggi nella nuova sede di via Cavour 10 a Roccastrada l’ufficio postale di Sassofortino, che offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi con maggiore comfort e sicurezza ed è dotata di uno sportello polifunzionale che garantisce tutte le operazioni finanziarie e postali e una sala al pubblico più ampia e accogliente.



“Riparte un servizio di primaria importanza per il territorio – ha dichiarato il sindaco Francesco Limatola – la riapertura dell’ufficio postale rappresenta per la popolazione di Sassofortino un momento molto atteso. Ringrazio quindi Poste Italiane per il dialogo costante con l’amministrazione comunale che si è tradotto in impegni concreti e nel risultato sperato”.

La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi garantita dalle altre 95 altre sedi della provincia di Grosseto, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.