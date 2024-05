Attualità Porto Santo Stefano: nuova sede per Confartigianato Imprese Grosseto 22 maggio 2024

Monte Argentario: A partire da martedì 28 maggio la sede di Porto Santo Stefano di Confartigianato Imprese Grosseto si trasferisce nei nuovi locali, più accoglienti e funzionali alle attività dell’associazione, in via Baschieri 12, grazie a un accordo siglato tra Croce Rossa Italiana sezione Costa d'Argento e il responsabile provinciale Patronato Inapa Massimo Sabatini.

Confartigianato offrirà a imprese e cittadini i servizi di segretariato sociale, pratiche di Patronato e Caaf e sarà aperta al pubblico: il martedì dalle ore 15.30/18.00 con l’operatore di patronato, gli altri giorni è assicurata la presenza di un agente sociale. “La nostra associazione – afferma Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – con undici sedi diffuse su tutto il territorio vuole essere un punto di riferimento provinciale per le imprese e i cittadini”. Seguici



