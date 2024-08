Porto Ercole omaggia Franco Califano con la band storica del cantautore e l’attore Maurizio Mattioli

Porto Ercole: Tra jazz e arte, l’estate di Porto Ercole si riempie di storia musicale con una serata omaggio ad uno dei cantautori più noti ed amati dal pubblico di svariate generazioni: Franco Califano.



A più di dieci anni di distanza dalla sua morte, si celebra la musica dell’autore con la sua storica band composta da musicisti che hanno lavorato con l’artista per decenni, a partire da Alberto Laurenti, chitarrista coautore di tanti successi, arrangiatore e produttore.

Insieme a lui anche Stefano Zaccagnini alla chitarra, Memè Zumbo al basso, Salvatore Leggieri alla batteria, Paulo La Rosa alle percussioni, Paolo Petrilli alla fisarmonica, Stefano Monastra alla tromba.

Ad arricchire la serata, come ospite d’onore, ci sarà l’attore Maurizio Mattioli che decanterà alcune poesie di Califano e racconterà degli aneddoti particolari sulla vita del cantautore.

La voce di Nadia Natali accompagnerà il tutto omaggiando le donne protagoniste dei brani di Franco Califano, su tutte l’immensa Mia Martini a cui è stata dedicata la celebre “Minuetto” nel 1973.

I suoi primi testi di successo sono “E la chiamano estate” scritta nel 1965 insieme a Laura Zanin per Bruno Martino che la presentò al Festival delle Rose 1965 e “La musica è finita” scritta nel 1967 insieme a Nicola Salerno e musicata da Umberto Bindi per Ornella Vanoni che divenne presto uno dei brani di maggior successo e un classico della musica italiana.

Nel 1973 compone un brano destinato a diventare pietra miliare della musica italiana e vero e proprio cavallo di battaglia per l’interprete: si tratta di Minuetto, scritto insieme a Dario Baldan Bembo per Mia Martini. Il brano diventa il 45 giri più venduto di quell’anno restando nelle classifiche italiane per 22 settimane consecutive e raggiungendo la seconda posizione.

Come cantante fa uscire nel 1976 l’album “Tutto il resto è noia” che ottiene un successo clamoroso con oltre un milione di copie vendute e resta in classifica per 7 settimane.

L’album che esce nel 2005 con il nome “Non escludo il ritorno”, contiene il brano “Un tempo piccolo”, scritto insieme allo stesso Alberto Laurenti, ed interpretato dai Tiromancino.