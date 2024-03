Politica: Nuovo Orizzonte Civico si presenta alla città. Vedi nostro video esclusivo

Grosseto: È stata presentata l’associazione politico culturale Nuovo Orizzonte Civico presieduta da Claudio Pacella, con vice Alessandro Bragaglia e segretaria Lucia Morucci. Nel gruppo dirigente figurano Alfiero Pieraccini, Ludovico Baldi, Chiara Vazzano, Lorenzo Piras, Ulderico Brogi, Daniele Brogi, Silvano Culicchi, Eugenio Corazzesi e Fabrizio Vannucci.

Hanno aderito al movimento tre consiglieri di Grosseto (Bragaglia, Baldi e Pieraccini), l'assessore Angela Amante, i consiglieri di Roccastrada Lorenzo Piras e Ulderico Brogi, il consigliere di Monte Argentario Marco Nieto. Con loro era presente anche il consigliere di Grosseto Andrea Vasellini che, pur rimanendo al momento nella Lista Vivarelli Colonna, ha lasciato intendere di sentirsi parte integrante del gruppo che appartiene al gruppo misto.







“Abbiamo avuto l’onore di avere otto adesioni di consiglieri dalla provincia e di un assessore, di cui cinque su Grosseto – dice il presidente Claudio Pacella. - Ho voluto riprendere la bandiera e i colori di un gruppo nato nel 2010 che era Orizzonte Civico, ma essendo cambiato tanto da allora abbiamo aggiunto Nuovo. Il nuovo. Questa associazione avrà molto da dire. Nel giugno ci saranno le amministrative con candidati che aderiranno a Nuovo Orizzonte Civico, anche se non correremo con il nostro simbolo. Oggi c’è voglia e necessità civismo e di questo Ve ne rendiamo quotidianamente conto. In questa sala mi sento a casa e per questo abbiamo presentato qui l’associazione. Non sono più consigliere e purtroppo i miei voti sono serviti a fare passare qualcun altro che si è scordato che cosa voglia dire la lealtà. Con gli amici sparsi in tutta la regione abbiamo avuto contatti e non è escluso che possa accadere qualcosa nei prossimi mesi che vada oltre la nostra provincia. A Grosseto voglio ribadire la lealtà al sindaco e alla coalizione, ma chiediamo rispetto dei pesi in quest'aula e degli equilibri che dovranno esserci una giunta. Il rapporto espresso in questo momento oggi non è in grado di esprimere chi realmente rappresenta i cittadini grossetani. Faremo un confronto con la serenità e il rispetto dovuto ai cittadini. Come collocazione saremo nel misto insieme a un altro gruppo civico con cui abbiamo ottimi e lavoreremo per la citta. Alle provinciali il nostro gruppo esprimerà Alfiero Pieraccini come candidato”.

“Questo – prosegue Alessandro Bragaglia, - è il secondo passo che compriamo e, come promesso, abbiamo realizzato il nostro contenitore per esercitare la nostra rappresentanza politica. Stavolta Pacella è con noi e lo è come presidente perché è per tutto il gruppo un grande punto di riferimento”.

“Ho sofferto e mi sono liberato di un peso perché quanto accaduto nella Lega, - commenta Pieraccini, - specie la sfiducia arrivata da un assessore con la regia dell'altro, mi hanno fatto male. Con Nuovo Orizzonte Civico ho ritrovato un gruppo che ha voglia di fare e di lavorare davvero per i cittadini”.





“L’associazione ha una logica di respiro futuro e dà il senso di una rinascita – precisa Ludovico Baldi. - Ciò che noi vogliamo portare avanti è la possibilità di iniziare a lavorare per il bene della città. Ci siamo staccati da un partito che, evidentemente, non aveva più bisogno del nostro supporto e della nostra idea della città. Tutti i cittadini in provincia possono guardare a noi come ad un punto di riferimento perché vogliamo che i territori siano tutti rappresentati ed abbiano pari dignità”.

“Ho ritrovato tanti amici che ho lasciato dopo le elezioni regionali per rappresentare la nostra provincia a livello regionale – dice Marco Nieto. - Uscii dalla Lega perché volevo rappresentare le istanze della nostra provincia, perché la Maremma termina al Chiarone e non a Grosseto. Oggi qui ritrovo lo spirito giusto per creare un percorso importante”.

“Era da un po' di tempo che ravvisavo un malessere personale su alcune scelte anche nazionali della Lega – commenta Lorenzo Piras. - Sono una persona che crede nei rapporti umani e avevo ritrovato entusiasmo dopo il congresso. Con il macigno che ha fatto cadere i due direttivi e quello provinciale, in particolare dove sono andati a monte rapporti e alleanze anche elettorali già avviati, ho preso la decisione di uscire e di unirmi ad un gruppo di persone alle quali mi sento legato.





“Dalle ceneri c’è la rinascita – dice Angela Amante, assessore comunale Grosseto. - La decisione di lasciare la Lega è stata sofferta, ma presa con convinzione e determinazione. Il nostro malcontento era alimentato da quello dei nostri elettori. La nostra è stata una decisione morale anche nei loro confronti”.

“Un ringraziamento va ad Alessandro Bragaglia – afferma Andrea Vasellini, consigliere comunale lista Vivarelli Colonna Sindaco. - In questi anni come capogruppo Lega e poi nel misto ha sempre sostenuto le mie iniziative. C’è stata da subito una visione politica per ii cittadini grossetani. Lo testimonio con il mio appoggio a Pieraccini alle provinciali. Per il momento resto nella Lista Vivarelli Colonna ma guardo con interesse a questo gruppo formato da persone che potrebbero essere presto colleghi di partito e di gruppo. Mi aspetto una presa d'atto della nuova realtà e dei nuovi paesi, perché adesso abbiamo due consiglieri Lega e due assessori, mentre il gruppo misto ha di fatto otto consiglieri ed è giusto che abbia il suo peso maggiore con una revisione in base a quanto viene espresso. Questo è quello che mi aspetto pur rimanendo assolutamente al fianco dell’attuale maggioranza”.