Pitigliano, sold out per lo spettacolo di Paolo Rossi "Stand up Classic" 16 aprile 2024

Giovedì 18 aprile, alle ore 21.

Pitigliano: Chiude in bellezza la stagione teatrale “Incontri” al teatro Salvini di Pitigliano: giovedì 18 aprile, alle ore 21, si terrà lo spettacolo “Stand up Classic” di e con Paolo Rossi che ha registrato il tutto esaurito. Accompagnato sul palco dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, Paolo Rossi racconta i classici in modo non convenzionale, con libere associazioni tra passato e presente rendendo vive, davanti agli occhi degli spettatori, le parole che hanno tremila anni. Lo spettacolo spazia da Omero a Shakespeare, passando per Orazio e altri ancora. “In questo momento – dichiara Paolo Rossi - voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone.” Anche questa data sarà affiancata dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini esporrà le opere Guido Ricci Masè. La stagione teatrale di Pitigliano è promossa dal Comune con la collaborazione del Centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Seguici



