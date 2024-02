Piombino, 50 milioni per bonifiche, viabilità del centro e ristrutturazione dello stadio

Piombino: “Abbiamo compiuto una scelta molto forte nei confronti di Piombino prevedendo, con il Fondo di sviluppo e coesione, risorse per circa 50 milioni per quel territorio”, lo afferma il presidente Eugenio Giani illustrando gli interventi nella città portuale.



“Sono previsti - specifica Giani - 41 milioni per le bonifiche e due ulteriori interventi: uno di 4,5 milioni per ristrutturazione, nel centro storico, della viabilità da piazza Cappelletti a via Fucini; e uno di 4 milioni per per la ristrutturazione e l’ampliamento dello stadio ‘Magona’, particolarmente delicata perché l’impianto è vincolato e questo negli anni ha impedito gli opportuni interventi”.

“La Regione Toscana - conclude Giani - conferma una forte e doverosa attenzione per il territorio di Piombino anche alla luce della vicenda del rigassificatore e della necessità di riconoscere adeguate compensazioni alla città”.

Il fondo di sviluppo e coesione, che per legge lo Stato assegna alle 20 regioni italiane, prevede un programma di interventi finanziati, oggetto di un accordo la cui firma è prevista a febbraio, per risorse complessive pari a 683 milioni di euro. La priorità del programma è stata data agli interventi relativi a strade e mobilità, poiché le strade non sono ammesse a finanziamento dai fondi europei e nel Pnrr.