Pioggia e temporali, codice arancione su Toscana nord-ovest e Valdarno inferiore

Firenze: Tempo in peggioramento per una perturbazione che interesserà gran parte della Toscana sino al fine settimana. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 ottobre, si protrarrà fino alle 14 di domani, giovedì 19, interessando la Toscana nord-occidentale, sia costa che aree interne, e il Valdarno inferiore. Le precipitazioni sono previste già a partire dal pomeriggio di oggi e si intensificheranno, a partire dalle zone di nord-ovest, in serata, con ulteriore peggioramento nelle prima parte di giovedì.

Analoghi fenomeni, con una criticità di colore giallo, interesseranno nella giornata di domani, giovedì 19, Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della costa etrusca.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo